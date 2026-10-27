General Motors планує перейти з NYSE на Nasdaq 17 листопада — CNBC

У США автовиробник General Motors планує 17 листопада перевести лістинг своїх звичайних акцій із Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) на Nasdaq. Торги на новому майданчику, як очікується, розпочнуться цього дня, а біржовий тикер компанії має залишитися незмінним — GM.

Акціонерам не потрібно нічого робити

Як повідомляє CNBC, чинним акціонерам General Motors не потрібно вживати жодних дій у зв’язку з переходом. Компанія зазначила, що зміна біржі дасть їй право претендувати на можливе включення до індексу Nasdaq-100.

Фінансовий директор GM Пол Джейкобсон заявив, що орієнтована на клієнтів і технології стратегія компанії створює вартість для акціонерів, а Nasdaq є природним майданчиком для лістингу в міру її зростання. Він також подякував NYSE за тривалу співпрацю та її спадщину.

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Лістинг на NYSE з 1911 року

General Motors уперше провела лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі у 1911 році. У 2010 році автовиробник повторно розмістився на NYSE після банкрутства за підтримки уряду.

Оголошення про перехід пролунало через тиждень після технологічного заходу GM, на якому керівники представили дорожню карту компанії щодо штучного інтелекту та технологій автономного водіння. За даними CNBC, акції GM з 2024 року зросли більш ніж удвічі; у понеділок вони закрилися на рівні 76,31 долара за акцію, а ринкова капіталізація компанії становила приблизно 64,4 млрд доларів.

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