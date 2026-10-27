GM планує випускати гібридні версії трьох SUV у Мічигані — InsideEVs
Американський автовиробник General Motors планує налагодити випуск гібридних версій трирядних SUV Chevrolet Traverse, Buick Enclave та GMC Acadia на підприємстві в Лансингу, штат Мічиган. Про це з посиланням на Reuters, яке цитує обізнаних із планами компанії людей, повідомляє InsideEVs.
Виробництво в Лансингу
GM окремо заявила, що вироблятиме гібридні автомобілі на заводі в Лансингу. Водночас компанія не назвала моделі та не повідомила терміни запуску, зазначивши, що оприлюднить ці деталі ближче до старту виробництва.
Усі три моделі, про які повідомило Reuters, уже виготовляють на підприємстві в Лансингу. Таким чином, офіційна заява GM підтверджує намір випускати гібриди на цьому майданчику, але не уточнює їхні назви.
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Зміна стратегії GM
Протягом останніх років General Motors активно розвивала лінійку електромобілів. Наразі компанія продає у США лише одну гібридну модель невеликими обсягами — Chevrolet Corvette E-Ray.
На початку 2024 року генеральна директорка GM Мері Барра заявила під час телефонної конференції щодо фінансових результатів, що компанія поверне до лінійки плагін-гібриди. Відтоді автовиробник неодноразово підтверджував намір продавати гібриди у США, не уточнюючи, які саме моделі їх отримають.
Попит на гібриди у США
У третьому кварталі гібридні автомобілі становили 16% продажів автомобілів у США, тоді як частка електромобілів була приблизно 6%. InsideEVs зазначає, що Ford продає гібридні Maverick Hybrid і F-150 Hybrid значними обсягами, а Honda, Hyundai та Toyota нарощують продажі таких автомобілів.