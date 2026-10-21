GM представила EV-платформу з на 20% меншою ємністю батарей — InsideEVs

Американська компанія General Motors на заході GM Forward у Нью-Йорку, США, представила платформу четвертого покоління для електромобілів. За заявою автовиробника, нова архітектура дасть змогу зменшити масу машин на 15%, підвищити енергоефективність на 20% та використовувати на 20% меншу сумарну ємність акумуляторів.

Як повідомляє InsideEVs, платформу планують застосовувати в електромобілях GM із найбільшими обсягами продажів, передусім у сегменті кросоверів. Президент GM Марк Ройсс заявив, що вона призначена для автомобілів кількох сегментів і має з'явитися найближчим часом, однак конкретних моделей та точних строків запуску компанія не назвала.

Нові батареї та аеродинаміка

Основою платформи мають стати літій-марганцеві акумулятори з високим вмістом марганцю — LMR. У GM стверджують, що така хімія дешевша за високонікелеві батареї та має на 33% вищу щільність енергії, ніж літій-залізо-фосфатні акумулятори LFP.

Компанія також заявила про поліпшення аеродинамічних характеристик на 25%. Призматичні елементи батареї планують конструктивно інтегрувати в автомобілі. За словами директора GM із глобальної архітектури електромобілів Зака Вокера, це має покращити компонування батареї, зокрема дозволити зробити автомобілі нижчими та аеродинамічнішими.

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GM також переробила приводні модулі та силову електроніку. Компанія заявила, що кількість деталей усередині кожного електромотора вдалося скоротити на 40%.

Центральний обчислювальний блок

Нова електрична та обчислювальна архітектура передбачає один центральний обчислювальний блок у передній частині автомобіля. Він відповідатиме за системи сприйняття, тягу, безпеку та керування шасі. У GM заявили, що ця основа забезпечить обчислювальну потужність для одночасної роботи складних систем штучного інтелекту в салоні та автономного водіння.

За заявою GM, нова система матиме на 30% менше проводки, у 40 разів більшу обчислювальну потужність і на 50% швидше стільникове з'єднання. Обчислювальна архітектура дебютує в Cadillac Escalade IQ 2028 модельного року та має бути важливою для першої системи водіння GM, що не вимагатиме від водія постійно стежити за дорогою.

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