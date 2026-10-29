GM виплатить $220 млн за передачу даних водіїв — The Verge

Американська компанія General Motors погодилася виплатити 220 млн доларів у межах врегулювання претензій штатів США щодо передачі даних про звички водіїв. Угода також зобов’язує автовиробника обмежити обсяг даних про керування автомобілем, які він збирає, повідомляє The Verge.

Претензії до програми Smart Driver

Претензії стосуються вже припиненої програми GM Smart Driver. Вона збирала відомості про поведінку за кермом, зокрема про прискорення, гальмування та тривалість поїздок.

За твердженням штатів, GM передавала ці дані брокерам даних, що давало страховим компаніям можливість купувати інформацію та підвищувати страхові премії. Штати також звинуватили автовиробника в тому, що він не повідомляв водіям про підключення до Smart Driver і збір даних.

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Справу очолили Орегон і Вашингтон

Справу проти GM спільно очолили генеральний прокурор Орегону Ден Рейфілд і генеральний прокурор штату Вашингтон Нік Браун. До неї також долучилися Нью-Йорк, Флорида, Мічиган, Невада, Пенсильванія та інші штати.

Рейфілд заявив, що GM обіцяла водіям: програма допоможе їм безпечніше керувати автомобілем і не передаватиме дані страховикам без дозволу. За його словами, розслідування встановило, що компанія продавала ці дані, а для частини водіїв це обернулося вищими страховими преміями.

Кількома місяцями раніше GM погодилася виплатити 12,75 млн доларів для врегулювання подібних претензій у Каліфорнії.

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