GM закриє у Детройті завод зі складання батарей для електромобілів — InsideEVs

General Motors закриє підприємство Brownstown Battery Assembly у Детройті, де складали високовольтні батареї для електричного седана Cadillac Celestiq, а також батареї й приводні модулі для Chevrolet Corvette E-Ray. Як повідомляє InsideEVs, компанія підтвердила закриття майданчика.

Підприємство виведуть з експлуатації

Завод площею 480 тисяч квадратних футів відкрили у 2009 році. За даними Automotive News, на яке посилається видання, підприємство планують вивести з експлуатації до наступного літа, коли завершиться строк оренди.

Кількість працівників на майданчику скоротилася приблизно з 300 осіб у період найбільшого завантаження до менш ніж десятка. Це сталося після зниження виробництва на тлі слабшого, ніж очікувалося, попиту. Співробітників, яких торкнулися зміни, повідомили про це раніше цього року та запропонували їм роботу на інших підприємствах у регіоні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміна виробничих пріоритетів

Закриття Brownstown Battery Assembly відбувається на тлі перегляду GM стратегії силових установ. Компанія продовжує виробляти електромобілі, однак нині надає пріоритет автомобілям із бензиновими двигунами.

Раніше цього року GM вийшла зі спільного з Samsung SDI проєкту будівництва батарейного заводу в Індіані. У 2024 році автовиробник також відмовився від участі в проєкті батарейного підприємства в Лансингу вартістю 2,5 млрд доларів, залишивши LG Energy Solution на чолі проєкту.

У третьому кварталі GM продала у США 25 472 електромобілі проти 66 501 за аналогічний період попереднього року. Видання зазначає, що на минулорічні показники вплинув попит перед скасуванням федерального податкового кредиту в 7 500 доларів.

Читай нас у