Google Maps у CarPlay отримує голосового помічника Gemini — InsideEVs

Google почала впроваджувати голосового помічника Gemini у застосунок Google Maps для Apple CarPlay у США. Власники iPhone, які підключають смартфон до мультимедійної системи автомобіля, можуть ставити помічнику природні багатокрокові запитання під час поїздки.

Як повідомляє InsideEVs, Gemini відповідатиме на запити та за потреби пропонуватиме навігаційну дію. Наприклад, водій може описати потрібне місце без точної назви, а сервіс може знайти його, назвати локацію та запропонувати прокласти маршрут.

Запитання про маршрут і пункт призначення

Після визначення пункту призначення користувачі зможуть уточнювати прогноз погоди, запитувати, чи буде заклад людним на час прибуття, а також шукати маршрути без платних доріг. Для активації функції потрібно натиснути значок Gemini на екрані автомобіля.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Google продемонструвала інтеграцію на прикладі запиту про парк із видом на хмарочоси та вежу Space Needle у Сіетлі. Gemini визначив локацію як Kerry Park на пагорбі Queen Anne Hill і запропонував побудувати до неї маршрут.

Розширення можливостей CarPlay

Раніше Google додала Gemini до Maps через функцію Ask Maps, однак вона була доступною лише при використанні застосунку безпосередньо на iPhone. Нова інтеграція переносить голосові можливості помічника до інтерфейсу CarPlay.

За даними InsideEVs, яке посилається на MacRumors, Apple дозволила стороннім голосовим розмовним застосункам взаємодіяти з CarPlay після виходу iOS 26.4 у березні. Наразі функція Gemini в Google Maps для CarPlay доступна водіям у США, а Google повідомила про її подальше глобальне розгортання.

Читай нас у