Губернатор Абії Алекс Отті пояснив вибір електробусів замість CNG — Premium Times Nigeria

Губернатор нігерійського штату Абія Алекс Отті заявив, що влада обрала електробуси для системи громадського транспорту, оскільки вважає їх технологічно досконалішим рішенням, ніж автобуси на стисненому природному газі (CNG). Про це він сказав під час щомісячного брифінгу для медіа в Умуахії, повідомляє Premium Times.

Електротранспорт для перевезень

За словами Отті, адміністрація штату не виступає проти CNG, але для громадського транспорту вирішила використовувати електромобілі. Він пояснив, що бензинові автомобілі й транспорт на CNG працюють на двигунах внутрішнього згоряння, тоді як електротранспорт має іншу систему приводу.

Губернатор також зазначив, що CNG дешевший у використанні, ніж бензин. Він висловив сподівання, що переобладнання бензинових і дизельних автомобілів для роботи на CNG стане поширенішим у Нігерії.

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CNG-станції для приватних авто

Отті повідомив, що кілька компаній висловили зацікавленість у створенні додаткових CNG-станцій у штаті, а з ними вже досягли домовленостей. За його словами, ці станції мають обслуговувати приватні автомобілі та інших споживачів, а не систему громадського транспорту штату.

Під час того самого брифінгу губернатор також прокоментував вуличну торгівлю в центральній частині Умуахії, відомій як Ісі-Гейт. Він заявив, що влада поступово переміщуватиме торговців у межах програми оновлення міста та виплачуватиме компенсації тим, кого можуть перемістити з торговельних місць. За словами Отті, уряд штату ще шукає альтернативні локації для продавців.

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