GWM почне виробляти кросовер Ora 5 у Болгарії на початку 2027 року — TimesLIVE

Китайський автовиробник Great Wall Motor (GWM) планує на початку 2027 року розпочати виробництво компактного кросовера Ora 5 у Болгарії. Компанія уклала виробничу угоду з місцевим партнером, а підприємство стане її першою виробничою базою в Європі, повідомляє TimesLIVE.

Потужність до 50 тисяч авто

Запланована виробнича потужність болгарського підприємства становитиме до 50 тисяч автомобілів на рік. Випуск машин має стартувати у першому кварталі 2027 року. Фінансові умови домовленості GWM не розкрила.

Ora 5 представлений на європейському ринку в електричній, гібридній та бензиновій версіях. Водночас компанія не уточнила, яку саме модифікацію моделі виготовлятимуть у Болгарії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повернення на європейський ринок

Китайські автовиробники створюють виробничі бази в Європі, щоб підтримати зростання продажів і зменшити вплив торговельних бар’єрів. Електромобілі GWM, імпортовані з Китаю, обкладаються антисубсидійним митом ЄС у розмірі 20,7% на додаток до стандартного 10-відсоткового тарифу на ввезення автомобілів.

Технічна директорка GWM Ніколь Ву заявила, що компанія хоче не лише продавати автомобілі в Європі, а й «стати частиною Європи». За словами топменеджера GWM, який торік спілкувався з Reuters, компанія має на меті виробити 300 тисяч автомобілів у Європі до 2029 року. Виробник також планує створювати на континенті інтегровані промислові парки для автомобілів і комплектуючих.

GWM заявляла про намір представити щонайменше 10 нових моделей і похідних від них версій упродовж наступних двох років. Компанія має центр досліджень і розробок у Мюнхені, що працює з 2021 року. Продажі GWM у Європі у 2025 році скоротилися майже на 30% — до 3,5 тисячі автомобілів. Компанія орієнтується на частку європейського ринку від 3% до 5% до 2030 року.

Читай нас у