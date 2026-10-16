Honda Civic отримав систему віртуальних передач S+ Shift — Autocar

Гібридний Honda Civic отримав систему S+ Shift від моделі Prelude, яка імітує роботу двигуна внутрішнього згоряння та автоматичної коробки передач. Як повідомляє Autocar, функція має зробити керування сімейним хетчбеком більш захопливим для водія.

Вісім віртуальних передач

У Civic двигун внутрішнього згоряння переважно виробляє електроенергію для електромотора потужністю 181 к. с., який приводить автомобіль у рух. Безпосередньо для руху коліс двигун використовується лише за високого навантаження, зокрема під час руху автомагістраллю.

Після активації S+ Shift електромотор імітує зміну звуку та динаміки зі зростанням умовних обертів, а також коротке переривання тяги під час перемикання між вісьмома віртуальними передачами. Систему активують новою кнопкою S+ на центральній консолі.

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Керування пелюстками

У режимі S+ Shift підкермові пелюстки, що зазвичай регулюють інтенсивність рекуперативного гальмування, можна використовувати для підвищення або зниження віртуальної передачі. Під час зниження передачі система автоматично імітує перегазовку, щоб зробити перехід плавнішим.

Система входить до стандартного оснащення версії Sport вартістю 34 415 фунтів стерлінгів з урахуванням знижки 2 500 фунтів, чинної до 31 жовтня 2026 року. Ця комплектація також отримала вдосконалену аудіосистему Bose для відтворення штучного звуку двигуна. S+ Shift також встановлюють у топовій версії Advance, яка коштує 37 495 фунтів стерлінгів з урахуванням знижки.

За даними Autocar, першим електромобілем із симуляцією силової установки з двигуном внутрішнього згоряння став Hyundai Ioniq 5 N. Honda вже застосувала подібну технологію в гібридному Prelude та міському автомобілі Super-N, а Porsche планує використати її в наступному поколінні електричного 718 Boxster. Подібні рішення також застосовують Kia і Mercedes-AMG.

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