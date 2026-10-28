Honda готує 1300-сильний Passport Baja Spec для Baja 500 — Motor1

Honda Racing Corporation USA готує 1300-сильний гоночний автомобіль Honda Passport Baja Spec, який має дебютувати на SCORE Baja 500 у червні 2027 року. Ця гонка входитиме до заліку SCORE World Desert Championship, на який орієнтується Honda.

Гоночний автомобіль класу Trophy Truck

Як повідомляє Motor1, Passport Baja Spec створили спеціально для класу Trophy Truck — найвищої категорії пустельних перегонів. Назву автомобіль запозичив у дворядного середньорозмірного позашляховика Honda Passport, однак це окремо спроєктована гоночна машина.

Honda підтвердила потужність Passport Baja Spec на рівні 1300 кінських сил. Водночас компанія не розкрила робочий об’єм і конфігурацію двигуна, а також дані про трансмісію.

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Презентація та дебют у перегонах

HRC USA планує представити Passport Baja Spec на закритому заході в центрі Лос-Анджелеса 29 жовтня 2026 року. Перший публічний показ машини заплановано на виставці SEMA в Лас-Вегасі, яка триватиме з 3 до 6 листопада 2026 року.

За кермо автомобіля під час змагань сяде Брайс Мензієс — дворазовий переможець Baja 1000. Проєкт також пов’язаний із позашляховим позиціонуванням Honda Passport TrailSport: версія моделі 2027 року почала надходити до дилерів наприкінці вересня 2026 року.

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