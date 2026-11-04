Honda NSX Айртона Сенни продали за £871 тис. і встановили рекорд — Motor1

У Лондоні у Великій Британії Honda NSX 1991 року, якою користувався триразовий чемпіон Формули-1 Айртон Сенна, продали на аукціоні RM Sotheby’s за £871 250. Це приблизно $1,169 млн. Автомобіль став найдорожчим екземпляром NSX, коли-небудь проданим на аукціоні, повідомляє Motor1.

Ціна перевищила оцінку

Купе пішло з молотка 31 жовтня 2026 року. Перед торгами його оцінювали у $682 тис. — $1,1 млн. Підсумкова ціна перевищила верхню межу оцінки приблизно на $70 тис. Попередній аукціонний рекорд для NSX належав версії Type R, яку продали приблизно за €1,04 млн, або $1,164 млн.

Автомобіль із номером шасі T000233 імпортувала до Португалії компанія Honda Automobil de Portugal. Згідно з даними виробника, відтвореними в аукціонних матеріалах, машину вперше зареєстрували 22 березня 1991 року під номером SX-25-59. У лютому 1995 року реєстр автомобілів Лісабона вказав Laboa Etablissement як власника автомобіля.

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Автомобіль Сенни в Португалії

NSX була пофарбована у Formula Red, мала чорний дах і чорний шкіряний салон. У 2024 році автомобіль повернули до Японії, а через два роки виставили на торги в Лондоні. Колекціонери називають цю машину Hosepipe NSX через фотографії, на яких Сенна миє її біля свого будинку. Також він керував саме цим автомобілем під час вікенду Гран-прі Португалії 1991 року в Ешторілі.

Дводенні торги RM Sotheby’s у Лондоні загалом принесли £36 550 950, а частка проданих лотів становила 87,5%. Аукціонний дім назвав їх найбільшим за виторгом аукціоном колекційних автомобілів, проведеним у Великій Британії.

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