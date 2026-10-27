Honda попередила про наслідки 50% мит США на авто з Канади — CNBC

Старша віцепрезидентка з корпоративних питань American Honda Motor Дженніфер Томас заявила в Детройті, США, що можливе підвищення американських мит на автомобілі та запчастини з Канади до 50% буде катастрофічним для всієї автопромисловості. Президент США Дональд Трамп погрожував збільшити ставку з 25% до 50% із 1 січня, якщо Вашингтон і Оттава не укладуть нову торговельну угоду.

Заклик зберегти тристоронню угоду

Томас виступила за домовленість за участю США, Канади та Мексики, подібну до Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA). За її словами, торговельні асоціації, що представляють Honda та інших ключових учасників автомобільної галузі США, підтримують збереження всеохопного тристороннього формату й виступають проти двосторонніх угод.

Як повідомляє CNBC, раніше торговельний представник США Джеймісон Грір заявив, що Вашингтон не продовжуватиме USMCA автоматично. За його словами, угода проходитиме щорічний перегляд замість 16-річного тристороннього продовження. USMCA, яка замінила Північноамериканську угоду про вільну торгівлю, набула чинності 2020 року.

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Залежність виробництва від транскордонних поставок

Honda посідає друге місце за обсягами виробництва автомобілів у Канаді після Toyota. Представники автомобільної галузі висловлювали занепокоєння через невизначеність щодо тарифів, оскільки деталі для виробництва автомобілів регулярно перетинають кордони Північної Америки.

Томас сказала, що обережно оптимістично оцінює шанси уникнути подвоєння тарифів. Вона послалася на повідомлення про відновлення торговельних переговорів між США та Канадою, зокрема щодо послаблення мит на критично важливі матеріали, такі як алюміній. За даними Honda, понад 60% автомобілів, які компанія продає у США, вироблені на американських складальних підприємствах.

Вона також зазначила, що США уклали торговельні угоди з Японією та Південною Кореєю, які передбачають 15-відсоткові тарифи на автомобілі. Ці країни є великими експортерами автомобілів на американський ринок.

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