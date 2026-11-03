Horse представила двигун B20 для роботи під водою — Autocar

У Великій Британії компанія Horse Powertrain представила бензиновий двигун B20, здатний працювати під водою на глибині до 1,1 метра. Агрегат придатний для використання у гібридних автомобілях і розрахований на тривалу роботу за високих навантажень у складних позашляхових умовах, зокрема під час підйому схилами з ухилом 100%.

Як повідомляє Autocar, дволітровий рядний чотирициліндровий B20 залежно від умов розвиває від 189 до 280 к.с. та від 221 до 280 фунт-футів крутного моменту. Двигун має захист за стандартом IPX8, який забезпечують повністю герметична конструкція та спеціальне ущільнення між двигуном і трансмісією.

Захист від гідроудару

Потрапляння значної кількості води до циліндра може спричинити гідроудар: рідина не стискається, тому поршень не здатен завершити такт стиснення, що загрожує серйозним пошкодженням мотора. Для позашляховиків проблему частково вирішують повітрозабірники-шноркелі, однак занурення автомобіля у воду також потребує захисту електроніки та інших компонентів.

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Електричні компоненти й датчики B20 також мають клас захисту IPX8. Датчики визначають занурення двигуна, після чого система керування може, зокрема, обмежити потужність або змінити реакцію на натискання педалі акселератора.

Конструкція та ефективність

B20 працює за циклом Міллера. За даними Horse, 48% пального, яке спалює двигун, перетворюється на механічну енергію. Високий тиск упорскування та впускні канали зі значним завихренням потоку мають сприяти змішуванню повітря з паливом і ефективнішому згорянню.

Двигун отримав алюмінієвий блок циліндрів жорсткої портальної конструкції з інтегрованим випускним колектором, спрощену систему балансувальних валів і масляний насос змінної продуктивності. Поршні спроєктовані для посилення ефекту squish, коли паливно-повітряна суміш у верхній точці ходу поршня спрямовується до центру камери згоряння, підвищуючи турбулентність суміші.

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