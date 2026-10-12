Hyundai представив Bayon другого покоління, гібрид з’явиться пізніше — Motor1

Hyundai представив Bayon другого покоління для Європи. Компактний кросовер отримав новий більш кутастий дизайн, збільшені габарити та повноцінну гібридну силову установку, яка з’явиться пізніше. Про це повідомляє Motor1.

Новий Bayon має 4245 мм завдовжки та 1810 мм завширшки — це на 65 мм і 35 мм більше відповідно, ніж у попередника. Колісна база становить 2600 мм. Передня частина моделі вирізняється суцільною горизонтальною світловою смугою, а також проєкційними LED-фарами зі статичним підсвічуванням поворотів. На задній частині також використано горизонтальну світлову графіку.

Версія N Line та місткість багажника

Покупцям запропонують колеса діаметром до 18 дюймів, двоколірний дах і кілька типів покриття кузова, зокрема матове. Від початку продажів буде доступна версія N Line з окремим дизайном 18-дюймових коліс, чорним глянцевим обвісом, заднім дифузором і двома вихлопними патрубками. Її салон отримає тканинно-замшеві сидіння з червоними акцентами.

Бензинові модифікації матимуть 440 літрів багажного простору та додаткове відділення під підлогою багажника. У гібрида об’єм багажника становитиме 397 літрів через розміщення батареї та іншого обладнання силової установки.

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Двигуни та оснащення

На старті новинку запропонують із турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1,0 літра потужністю 90 або 115 к.с. Залежно від версії він працюватиме з шестиступеневою механічною коробкою передач або семиступеневою роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням. Максимальна швидкість 115-сильної версії становить 180 км/год, а базової — 171 км/год.

Пізніше в лінійці з’явиться повний гібрид: бензиновий двигун 1,6 літра працюватиме разом з електромотором і шестиступеневою роботизованою коробкою передач. Сукупна потужність системи становитиме 136 к.с. Для неї передбачено адаптивне рекуперативне гальмування, рівень якого можна змінювати пелюстками на кермі.

Залежно від комплектації Bayon оснастять двома 12,3-дюймовими дисплеями, бездротовими Apple CarPlay та Android Auto, бездротовою зарядкою для смартфона й цифровим ключем. Серед доступних опцій також заявлені підігрів і вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, вентиляційні дефлектори для другого ряду, аудіосистема Bose та панорамний дах.

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