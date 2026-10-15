Hyundai відкличе у США 94 622 авто через ризик пожежі — Channel NewsAsia

Hyundai Motor America відкличе у США 94 622 автомобілі через ризик пожежі під час руху або стоянки. Причиною може бути перегрів двигунів передніх сидінь з електричним регулюванням, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху США.

Які автомобілі відкликають

Відкликання стосується окремих автомобілів Hyundai Genesis 2015–2016 модельних років, а також Genesis G80 2017–2020 модельних років. За даними NHTSA, перемикач керування електричним сидінням може заїдати, через що двигуни передніх сидінь здатні перегріватися.

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Регулятор зазначив, що така несправність може призвести до займання як під час експлуатації автомобіля, так і коли він припаркований.

Рекомендації для власників

Hyundai порадила власникам до проведення ремонту паркувати автомобілі надворі й подалі від інших транспортних засобів або будівель. У NHTSA повідомили, що спосіб усунення несправності наразі розробляють.

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