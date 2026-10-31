Hyundai відкрила у Британії замовлення на IONIQ 6 із запасом ходу до 422 миль — Electrek

Hyundai відкрила у Великій Британії замовлення на оновлений електромобіль IONIQ 6. Базова версія Premium із заднім приводом та батареєю ємністю 84 кВт·год має заявлений запас ходу до 422 миль. Її вартість починається від 33 240 фунтів стерлінгів з урахуванням гранту Electric Car Grant, повідомляє Electrek.

Версії та запас ходу

На британському ринку модель пропонуватимуть у комплектаціях Premium, N-Line та N-Line Evo. Автомобіль буде доступний із задньопривідною силовою установкою потужністю 225 к. с. або повнопривідною потужністю 320 к. с.

Версії N-Line та N-Line Evo також оснащуються батареєю на 84 кВт·год. Задньопривідні модифікації цих комплектацій мають запас ходу до 364 миль, а повнопривідні — до 354 миль. N-Line коштує від 36 240 фунтів стерлінгів, тоді як ціна N-Line Evo стартує від 43 270 фунтів для версії із заднім приводом і від 46 770 фунтів для повнопривідної.

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Оснащення та заряджання

Базова комплектація Premium передбачає 18-дюймові легкосплавні колеса, приховані дверні ручки, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і керма, тепловий насос, бездротове заряджання смартфона та оновлення програмного забезпечення через мережу.

У салоні встановлено два 12,3-дюймові дисплеї навігації та мультимедійної системи з бездротовою підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Топова N-Line Evo додатково пропонує оздоблення сидінь шкірою та замшею, вентиляцію передніх сидінь, люк, проєкційний дисплей, систему кругового огляду, дистанційне паркування та аудіосистему BOSE.

Завдяки 800-вольтовій архітектурі батарея IONIQ 6 може заряджатися з 10% до 80% приблизно за 18 хвилин на швидкісній зарядній станції постійного струму потужністю до 350 кВт. Поставки автомобілів у Великій Британії мають розпочатися на початку 2027 року.

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