Hyundai відкрила завод у Пуне з потужністю 170 тисяч авто на рік — Korea Herald

Hyundai Motor відкрила в індійському Пуне новий автомобільний завод, який на старті зможе випускати 170 тисяч машин на рік. Підприємство збудували на майданчику колишнього заводу General Motors, придбаного компанією у 2023 році. Як повідомляє Korea Herald, разом із двома підприємствами Hyundai у Ченнаї, сукупна потужність яких становить 824 тисячі авто на рік, виробничі можливості автовиробника в Індії наближаються до 1 мільйона машин.

Розширення виробництва

Церемонія відкриття відбулася за участю виконавчого голови Hyundai Motor Group Чон Ийсуна, генерального директора Hyundai Motor Хосе Муньйоса та представників влади штату Махараштра, зокрема головного міністра Девендри Фаднавіса.

Hyundai планує збільшити потужність заводу в Пуне до 250 тисяч автомобілів протягом двох років, а до 2030 року — до 320 тисяч. На початковому етапі тут випускатимуть компактні кросовери другого покоління All-New Venue для індійського ринку та експорту більш ніж до 30 країн Латинської Америки, Африки й Близького Сходу. Надалі підприємство також має додати до виробництва гібридні моделі.

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Експорт і електромобілі

Передача випуску Venue новому підприємству має вивільнити потужності заводів у Ченнаї для нарощування виробництва електромобілів. У повідомленні також згадані електричні моделі Ioniq 5 та Creta Electric. На початку наступного року Hyundai планує запустити компактний електричний SUV, адаптований до місцевого ринку.

Компанія розраховує збільшити частку експорту до 30% загального обсягу виробництва в Індії до 2030 року. Індійський підрозділ Hyundai з 1999 року експортував понад 4 мільйони пасажирських автомобілів. Разом із заводом Kia в Анантапурі річна виробнича потужність Hyundai Motor Group в Індії становить 1,42 мільйона автомобілів і, за планом, перевищить 1,5 мільйона після 2028 року.

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