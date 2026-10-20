Hyundai змінив країну постачання Creta до Мексики через 50% мито — The Rio Times

Hyundai перевів постачання кросовера Creta для мексиканського ринку з Індонезії до В’єтнаму, щоб уникнути 50-відсоткового мита на готові автомобілі з країн, які не мають торговельної угоди з Мексикою. Автомобілі в’єтнамського виробництва почали надходити у серпні, повідомляє The Rio Times.

Мексика застосовує 50-відсоткове мито до готових автомобілів, імпортованих із Китаю та інших країн без торговельної угоди з нею, з 1 січня 2026 року. Виняток діє для автомобілів із двигунами об’ємом менш як 1,0 літра.

Постачання з В’єтнаму

В’єтнам є учасником Всеосяжної і прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство, до якої також входить Мексика. Тому Creta, вироблені у В’єтнамі, не підпадають під 50-відсотковий тариф, який діє для імпорту з Індонезії.

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У першому півріччі 2026 року Hyundai продав у Мексиці 8 541 автомобіль Creta. Компанія також вивчає можливість постачати Grand i10 із двигуном об’ємом менш як 1,0 літра, щоб скористатися тарифним винятком. Нинішню версію моделі з 1,2-літровим двигуном імпортують з Індії, яка також не має торговельної угоди з Мексикою.

Продажі автомобілів зросли

З січня до вересня 2026 року в Мексиці продали 1 144 002 нові легкові транспортні засоби — на 5% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Це рекордний результат для дев’яти місяців. У вересні продажі сягнули 129 288 автомобілів, що на 8% більше у річному вимірі.

10 грудня 2025 року Сенат Мексики схвалив тарифи від 5% до 50% для 1 463 товарних позицій: рішення підтримали 76 сенаторів, п’ятеро проголосували проти, ще 35 утрималися. Також 13 жовтня Мексика опублікувала декрет, який на п’ять років скасовує 10-відсоткове мито на запчастини для складання автомобілів. Пільга доступна лише компаніям із заводами в Мексиці та дозволом на митний склад і не змінює тарифу на готові автомобілі.

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