Імовірну електричну Toyota Corolla Cross уперше помітили на дорозі — Electrek

Замаскований прототип імовірної електричної Toyota Corolla Cross помітили під час руху поблизу європейської штаб-квартири та дослідницького центру автовиробника. Як повідомляє Electrek, публічна поява автомобіля відбулася напередодні очікуваного дебюту моделі у 2027 році.

Знімки опублікувало китайське видання Autohome. На них видно автомобіль із закритою передньою решіткою та оригінальним дизайном кузова. Видання припускає, що це електрична версія Corolla Cross, однак Toyota ще не оприлюднила характеристик батареї або силової установки.

Нова платформа для різних силових установок

Наступне покоління Corolla, за даними Electrek, першим використовуватиме нову платформу Toyota multipathway. Вона має підтримувати електричні, гібридні, бензинові та інші типи силових установок.

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Генеральний директор Toyota Кодзі Сато під час презентації Corolla Concept на Japan Mobility Show заявляв, що наступна Corolla буде доступна з різними силовими установками: батарейною електричною, плагін-гібридною, гібридною та з двигуном внутрішнього згоряння.

Очікувані характеристики та виробництво

За інформацією Electrek, електрична Corolla може отримати версії з одним або двома електромоторами та запас ходу щонайменше 250 миль. Toyota не підтверджувала, чи продаватиметься електрична версія у США.

Водночас Nikkei повідомляв, що Toyota планує розпочати виробництво Corolla нового покоління у 2028 році через спільне підприємство FAW Toyota Motor у Китаї. Corolla продається вже 60 років: від початку продажів моделі її обрали понад 57 млн водіїв, а з 1966 року вона пережила 12 змін поколінь.

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