Jaguar Land Rover відкликає у США майже 94 тисячі Range Rover — Motor1

Jaguar Land Rover відкликає у США 93 997 позашляховиків Land Rover Range Rover 2022–2026 модельних років через можливу несправність камери заднього виду. Вода може накопичуватися біля дверей багажника, потрапляти до корпусу камери та спотворювати зображення на екрані або призводити до того, що воно не відображатиметься.

Як повідомляє Motor1, кампанія охоплює певні автомобілі, виготовлені з 8 липня 2021 року до 4 червня 2024 року. За даними компанії, із серпня 2022 року надійшло 2295 пов’язаних із проблемою звернень і повідомлень з експлуатації — приблизно 2,4% усіх автомобілів, яких стосується відкликання.

Причина несправності

Камеру заднього виду встановлено в оздобленні дверей багажника. У цій зоні недостатньо дренажних отворів для відведення вологи, тому вода може накопичуватися та проникати всередину корпусу пристрою. Через це зображення з камери може не відображатися на сенсорному екрані.

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Що зроблять дилери

Дилери просвердлять додаткові дренажні отвори в нижній частині оздоблення дверей багажника, щоб запобігти накопиченню води. Також вони перевірятимуть камери й безкоштовно замінюватимуть пристрої, пошкоджені внаслідок потрапляння вологи.

Проміжні листи власникам мають почати надсилати 11 грудня 2026 року. Після появи деталей для остаточного ремонту компанія надішле ще одне повідомлення. Номер кампанії Національного управління безпеки дорожнього руху США — 26V678000, внутрішній номер Land Rover — D171.

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