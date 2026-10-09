JAS Motorsport планує випустити 35 рестомодів Honda NSX Tensei — Motor1

JAS Motorsport підготувала до виробництва рестомод Honda NSX під назвою Tensei та планує створити 35 таких автомобілів. Кожен екземпляр будуватимуть на базі донорського NSX, наданого замовником. Перший публічний показ Tensei заплановано на Паризькому автосалоні 2026 року, повідомляє Motor1.

Honda безпосередньо не бере участі у проєкті. За переосмислення моделі відповідає JAS Motorsport, а карбоновий кузов для автомобіля розробила Pininfarina.

Перероблений V6 і механічна коробка

Для Tensei зберегли базовий блок двигуна Honda C30A, однак внутрішні компоненти переробила британська компанія Judd Power. Вона змінила конструкцію колінчастого вала, встановила легкосплавні головки блока циліндрів і титанові клапани. Систему зміни фаз газорозподілу Honda VTEC замінили на механізм із фіксованими фазами.

Атмосферний 3,5-літровий V6 розвиває 414 к. с. за 8300 обертів на хвилину та 414 Нм крутного моменту за 5500 обертів на хвилину. Максимальні оберти двигуна становлять 8500 за хвилину. Потужність передається лише на задні колеса через шестиступеневу механічну коробку передач, карбонове дводискове зчеплення та диференціал підвищеного тертя Torsen.

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Карбоновий кузов і ціна

Pininfarina замінює оригінальні алюмінієві кузовні панелі NSX на елементи з високомодульного вуглепластику. Автомобіль також матиме пласке днище й активний задній дифузор, яких не було в Honda NSX першого покоління. Заявлена суха маса Tensei становить 1250 кг.

Рестомод оснастять гальмами Brembo із шестипоршневими передніми та чотирипоршневими задніми супортами. Підвіска використовує амортизатори KW із системою Dynamic Damping Control, яка дає змогу електронно змінювати її характеристики.

Початкова ціна JAS Tensei становить 880 тисяч євро без урахування вартості автомобіля-донора, податків та індивідуального доопрацювання.

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