Jeep представив у Лас-Вегасі Wrangler Scrambler SRT з V8 — Motor1

Jeep представив на виставці SEMA 2026 у Лас-Вегасі, США, концепт Wrangler Scrambler SRT — дводверний пікап із функціональною вантажною платформою, 6,4-літровим двигуном Hemi V8 та незалежною передньою підвіскою. За даними Motor1, це перший автомобіль із назвою Wrangler, для якого Jeep створив таку конструкцію передньої підвіски.

Двигун і кузов пікапа

Концепт оснащений 6,4-літровим V8 Hemi потужністю 470 кінських сил і крутним моментом 470 фунт-футів. На відміну від деяких попередніх шоукарів на базі Wrangler, задня частина Scrambler SRT має придатну для використання вантажну платформу.

Назва Scrambler відсилає до історичного пікапа Jeep. У салоні встановили перекидні допоміжні сидіння, які пасажири можуть розвертати вперед або до вантажної платформи. Така компоновка орієнтована на використання автомобіля як машини супроводу під час заїздів у пустелі.

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Підвіска для швидкісного бездоріжжя

Незалежну передню підвіску для Scrambler SRT розробили за участю гонщика бездоріжжям Кейсі Каррі. Вона забезпечує 14 дюймів ходу спереду, тоді як задня підвіска має 15 дюймів ходу. У Jeep заявили, що нова схема має поліпшити стабільність на високій швидкості, точність кермування та контроль над колесами.

Задню вісь виконали за принципами гоночних Trophy Truck, розрахованих на багаторазові удари під час швидкісного руху пересіченою місцевістю. Концепт також отримав 37-дюймові шини. Водночас Jeep не оголошував про серійне виробництво Scrambler SRT і не підтверджував, чи з'являться у майбутній моделі незалежна передня підвіска або V8.

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