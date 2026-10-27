Jeep випустить Gladiator із 35-дюймовими шинами прямо із заводу — Motor1

Компанія Jeep відкрила в Північній Америці замовлення на заводський пакет 35-inch Tire Launch Edition для пікапа Gladiator 2027 модельного року. Він передбачає 35-дюймові вседорожні шини, які раніше власники Gladiator здебільшого встановлювали самостійно після купівлі. Як повідомляє Motor1, пакет обмеженого виробництва буде доступний для комплектацій Willys, Rubicon і Rubicon X.

Заводське оснащення для бездоріжжя

До пакета входять 17-дюймові диски бронзового кольору, сумісні з бідлоками, і заводський ліфт підвіски на один дюйм. Jeep також застосував головну пару з передатним числом 4,56, посилені мости Dana та високоефективні гальма.

Дорожній просвіт Gladiator із новим пакетом становить 12,9 дюйма, або приблизно 32,8 см. Кути в’їзду, рампи та з’їзду заявлені на рівні 46,7, 23,3 і 26,7 градуса відповідно. До переліку технічних змін також увійшла повночасова роздавальна коробка з передатним числом 4:1.

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Оформлення та замовлення

Збільшені шини прикриватимуть крила Highline та додаткові розширювачі колісних арок. Версію Launch Edition вирізнятимуть бронзові емблеми й буксирувальні гаки, а також графіка на капоті, бортах і задньому борту кузова. Rubicon та Rubicon X матимуть додаткову графіку на капоті й вентиляційних отворах, а Rubicon X також отримає окрему графіку на дверях і спортивний капот із власною наклейкою.

Гендиректор Jeep Бренден Коте заявив, що 35-дюймові шини залишаються однією з найпопулярніших модифікацій серед покупців Gladiator. Виробник ще не назвав вартість пакета та не повідомив, скільки автомобілів планує випустити. Найдоступнішою сумісною комплектацією є Willys: її стартова ціна становить 47 630 доларів США з урахуванням доставки, без вартості нового пакета.

Пакет наразі ще не з’явився у конфігураторі Gladiator, хоча замовлення на нього вже відкриті в Північній Америці.

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