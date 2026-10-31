Канцлер Мерц пообіцяв розглянути скарги Азії на автосубсидії ЄС — Politico Europe

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що серйозно поставиться до заперечень країн Східної Азії проти франко-німецького плану обмежити автомобільні субсидії ЄС. Він має намір порушити це питання на наступній неформальній зустрічі лідерів Євросоюзу, яка запланована на 13 листопада в Дубліні, повідомляє Politico Europe.

Заперечення Сеула і Токіо

План, який узгодили Мерц і президент Франції Емманюель Макрон, передбачає обмеження доступу до субсидій для автомобілів, вироблених поза межами ЄС, Швейцарії та Великої Британії. У країнах Азії ця ініціатива викликала різку реакцію.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив журналістам, що попросив Мерца підтримати ставлення до Кореї так само, як до держав-членів ЄС. Подібні зауваження прозвучали і в Японії.

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За словами німецького канцлера, інтенсивність цих претензій його дещо здивувала. Він визнав, що пропозиція Франції та Німеччини спричинила значне занепокоєння в Сінгапурі, Японії та Південній Кореї через побоювання нової хвилі протекціонізму в Європі.

Ініціатива щодо торгівлі

Під час виступів у Сеулі та Токіо Мерц також запропонував створити глобальний політичний альянс на підтримку торгівлі, заснованої на правилах. На його думку, ЄС, азійські країни, Канада, Австралія, Нова Зеландія та південноамериканський торговельний блок МЕРКОСУР мають координувати дії у разі порушення міжнародних правил або економічного тиску.

Як зазначає Politico Europe, реакція Південної Кореї та Японії показує, що галузеві торговельні суперечки можуть ускладнити реалізацію ширшої ініціативи, запропонованої Мерцом.

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