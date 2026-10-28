Kia підвищила крутний момент EV9 Land на 36% — Motor1

У США компанія Kia оголосила ціни на електричний трирядний SUV EV9 2027 модельного року та оновила оснащення окремих комплектацій. Початкова ціна версії Light Short Range становить 56 635 доларів з урахуванням збору за доставку в розмірі 1 645 доларів, повідомляє Motor1.

Ціни на лінійку EV9

Варіант Light Long Range коштує 59 635 доларів. Ціна комплектації Wind становить 65 735 доларів, Land — 71 635 доларів, а GT-Line — 73 635 доларів. Усі зазначені суми вже включають збір за доставку, але не враховують податків та інших платежів.

Перехід від Light Short Range до Light Long Range передбачає більшу батарею, а не додаткове оснащення. Найпомітніші зміни Kia внесла до версій Wind і Land.

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Крутний момент і пакет Nightfall

Комплектація Wind відтепер стандартно отримує пакет Nightfall Edition, який раніше пропонували як додаткову опцію. До нього входять 19-дюймові колеса з чорним оздобленням, глянцево-чорні зовнішні елементи та новий колір кузова Wolf Gray.

У версії Land пакет Nightfall передбачає 20-дюймові чорні колеса, глянцево-чорні елементи екстер’єру, чорну обшивку стелі та ексклюзивний візерунок оббивки сидінь. Крутний момент EV9 Land зріс із 379 до 516 фунт-футів, або на 36%. Для Wind заявлено 443 фунт-фути крутного моменту. Версії Land і GT-Line мають повноприводну силову установку потужністю 379 к. с.

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