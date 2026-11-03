Kia встановила рекорд жовтневих продажів у США — Electrek

Kia у жовтні продала у США 80 008 автомобілів — на 16% більше, ніж за той самий місяць роком раніше. Це став найкращий жовтневий результат компанії на американському ринку. Як повідомляє Electrek, для Kia це шостий поспіль місяць рекордних продажів.

Зростання електрифікованих моделей

Компанія заявила, що зростання підтримали електрифіковані та гібридні автомобілі: їхні продажі збільшилися відповідно на 112% і 114% у річному вимірі, встановивши нові рекорди. Серед моделей із найбільшим приростом продажів були електричний трирядний SUV EV9 — на 111%, Telluride — на 63%, EV6 — на 58%, Seltos — на 43% та Sorento — на 31%.

Від початку року Kia реалізувала 13 835 електричних EV9, що на 5% більше за торішній показник. Продажі EV6 у жовтні дещо відновилися, проте за десять місяців року вони залишалися на 39% нижчими за торішні — 7 067 автомобілів.

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Новий доступний електричний SUV

У середині серпня Kia почала продажі нового електричного SUV EV3, який уже надійшов до автосалонів по всій країні. За перші два місяці компанія продала 1 496 таких автомобілів. Базова версія EV3 Light коштує від 29 890 доларів без урахування збору за доставку та оснащується батареєю ємністю 58,3 кВт·год із запасом ходу до 221 милі, або приблизно 356 км.

Дорожчі комплектації мають батарею на 81,4 кВт·год і забезпечують до 321 милі, або близько 517 км, запасу ходу. Версії з переднім приводом оснащені одним електромотором потужністю 201 кінська сила, а повнопривідні — двома моторами загальною потужністю 261 кінська сила. Віцепрезидент Kia America з продажів Ерік Вотсон заявив, що компанія розраховує зберегти рекордні темпи у четвертому кварталі та у 2027 році.

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