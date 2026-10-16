Kia запустила у Південній Кореї каршерінг із дистанційним керуванням — Electrek

Kia запустила у Пхангьо, провінція Кьонгі, у Південній Кореї пілотний сервіс каршерінгу з дистанційним керуванням електричними фургонами PV5. Програма розпочала роботу в четвер і триватиме до кінця року. Як повідомляє Electrek, компанія називає цей сервіс першим у Південній Кореї каршерінгом, що використовує технологію дистанційного керування автомобілем.

Як працює сервіс

Користувачі можуть забронювати фургон через спеціальний застосунок. Після бронювання PV5 прибуває до вказаної локації без водія в салоні із застосуванням технології дистанційного керування. Після поїздки клієнт може залишити фургон у потрібному місці, а віддалений водій повертає його до гаража через бездротовий зв'язок 4G або 5G.

У Kia заявили, що така модель може підвищити ефективність використання корпоративних автопарків і зменшити тягар володіння ними. Сервіс також передбачає гнучкі місця отримання та повернення автомобіля.

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Учасники випробування

У консорціумі, який проводить пілот, беруть участь Kia, стартап SUM, компанія Mobiops і Корейське управління дорожнього руху. Kia надає фургони PV5 та координує проєкт, SUM розробляє рішення для дистанційного керування, а Mobiops відповідає за операційну роботу сервісу. Корейське управління дорожнього руху допомагає з регуляторними перевірками.

Проєкт також підтримують провінція Кьонгі, KT, UMOS ONE, Науково-дослідний інститут технологій конвергенції нового покоління та Асоціація бізнесу з прокату автомобілів провінції Кьонгі. Під час випробування партнери перевірятимуть технологію дистанційного керування та можливість роботи сервісу в реальних умовах.

Kia повідомила, що використає дані пілотної програми для подальшого вдосконалення технології. Компанія планує розширити сервіс у 2027 році, щоб прискорити комерційне впровадження послуг дистанційного керування на базі PV5.

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