Китай готує заборону повністю електричних прихованих ручок авто з 2027 року — Motor1

Регулятор Китаю підготував проєкт правил безпеки, який передбачає заборону повністю електричних прихованих зовнішніх дверних ручок із 1 січня 2027 року. Такі механізми залежать від живлення для висування та відчинення дверей, тоді як нові вимоги мають забезпечити можливість механічно відчинити двері в разі зникнення електроживлення.

Про це повідомляє Motor1. Виробники, які подаватимуть на реєстрацію нову конструкцію автомобіля в Китаї, повинні будуть надавати додаткові технічні дані та матеріали щодо перевірки безпеки для конструкцій, які регулятори віднесуть до інноваційних. До них належать, зокрема, повністю приховані ручки, що електронно висуваються з кузова.

Механічне відчинення дверей

Напівприховані або заглиблені ручки можуть залишитися дозволеними, якщо ними можна буде скористатися механічно. Також вони мають передбачати простір для захоплення рукою розміром щонайменше 2,4 на 0,8 дюйма.

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Проєкт правил стосується не лише дверних ручок. Для важливих для безпеки функцій, зокрема зовнішнього освітлення, склоочисників і усунення запотівання скла, пропонується вимагати фізичні органи керування замість доступу лише через меню сенсорного екрана.

Вимоги для сертифікованих моделей

Автовиробники мають до 1 липня 2027 року подати додаткові технічні матеріали та результати перевірок щодо моделей, які вже отримали сертифікацію для продажу в Китаї. Це стосується й BMW iX3 для китайського ринку без висувних ручок. Окремий стандарт безпеки для дверних ручок передбачає для таких автомобілів триваліший перехідний період для можливих змін конструкції.

Для реєстрації нових моделей регулятори пропонують документувати 51 додатковий параметр, зокрема надійність конструкції та програмного забезпечення, стійкість до умов довкілля, показники нагрівання й охолодження, а також захист від води та пилу. Інноваційні конструкції також мають проходити випробування на довговічність протягом щонайменше 18 600 миль. Зупинення виробництва та відкликання можуть застосувати лише до моделей, щодо яких не подадуть документи в установлений строк і які згодом визнають такими, що створюють реальний ризик для безпеки.

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