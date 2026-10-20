Китай пригрозив Британії відповіддю на мита для електромобілів з КНР — Politico Europe

Китай заявив, що вживе заходів у відповідь, якщо Велика Британія запровадить обмеження для китайських електромобілів, узгодивши свою політику з Європейським Союзом. Про це повідомляє Politico Europe з посиланням на представника Міністерства комерції Китаю.

Позиція Китаю

У китайському відомстві заявили, що Пекін рішуче відповість, якщо Велика Британія наполягатиме на запровадженні обмежень для китайських електрокарів. Там також зазначили, що захищатимуть законні права та інтереси китайських галузей промисловості.

Китай закликав британську владу дотримуватися правил Світової організації торгівлі та не копіювати підхід Євросоюзу. У Пекіні вважають тарифи на китайські електромобілі дискримінаційними та заявили, що стежитимуть за подальшими діями Лондона.

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Співпраця Лондона та Брюсселя

Велика Британія нині працює з європейськими партнерами, щоб уникнути 10-відсоткового мита на електромобілі з початку наступного року. Тоді в межах торговельної угоди після Brexit мають почати діяти суворіші правила визначення походження товарів.

Британський уряд також домагається включення країни до політик ЄС Made in Europe, які передбачають преференційний режим для продукції, виробленої в Євросоюзі, у певних закупівельних проєктах. Міністр торгівлі Великої Британії Анас Сарвар заявив, що тісніша координація Лондона і Брюсселя буде корисною для обох сторін, зокрема з огляду на стрімке розширення китайського автомобільного сектору.

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