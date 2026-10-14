Китай схвалив купівлю Geely 34% акцій Ford España — TimesLIVE

Китайський ринковий регулятор безумовно схвалив придбання автовиробником Geely 34% акцій іспанського підрозділу Ford España. Про це регулятор повідомив у понеділок, пише TimesLIVE.

Частки у спільному підприємстві

У липні Ford і Geely заявили про створення нового спільного підприємства. За оголошеною структурою Ford володітиме 66% підприємства, а Geely — 34%. Схвалення китайського регулятора стосується саме набуття Geely цієї частки у Ford España.

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Виробництво електричних SUV

Тоді ж компанії повідомили, що Geely вироблятиме два електричні позашляховики на заводі Ford у Валенсії, Іспанія. Завод, про який ідеться, розташований у Валенсії. Плани виробництва охоплюють саме два електричні SUV. Також компанії мають спільно розробити один автомобіль у межах новоствореного спільного підприємства. Рішення регулятора ухвалено без встановлення умов для угоди.

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