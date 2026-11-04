Китайський реєстр розкрив електричний Denza N9 масою 3760 кг — Electrek

У Китаї в документах Міністерства промисловості та інформаційних технологій (MIIT) з’явився повнорозмірний електричний позашляховик Denza N9 EV від BYD. Його заявлена повна маса становить 3760 кг. Модель внесли до чергового переліку нових енергетичних транспортних засобів, схвалених для продажу, повідомляє Electrek.

Три електромотори

Згідно з реєстраційними даними, Denza N9 EV отримає тримоторну платформу BYD e3 із сумарною потужністю 890 кВт, або 1193 к. с. Установка складається з переднього електромотора потужністю 270 кВт та двох задніх моторів по 310 кВт.

Електрична версія має 5270 мм завдовжки, 2030 мм завширшки та 1830 мм заввишки, а її колісна база дорівнює 3125 мм. Ці параметри збігаються з габаритами гібридної версії Denza N9 Flash Charging. Автомобіль буде доступний у п’яти- та шестимісній конфігураціях.

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Особливості для водіїв у ЄС

У документах також зазначено літій-залізо-фосфатну батарею з елементами від підрозділу BYD FinDreams. Через повну масу 3760 кг електромобіль перевищує межу 3500 кг, яку охоплює водійське посвідчення категорії B у Європейському Союзі.

Водночас оновлені правила ЄС дозволяють водіям, які мають посвідчення категорії B щонайменше два роки, керувати транспортними засобами на альтернативному паливі повною масою до 4250 кг. За даними Electrek, для нових водіїв Denza N9 EV може знадобитися посвідчення категорії C1.

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