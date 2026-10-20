У США компанії LAZ Parking та EverCharge запустили сервіс заряджання електромобілів для мешканців багатоквартирних будинків і кондомініумів. Він передбачає динамічний розподіл доступної електричної потужності між автомобілями, підключеними до зарядних пристроїв.

Розподіл потужності в реальному часі

Новий сервіс має назву LAZ Multifamily EV Charging Powered by EverCharge SmartPower і доступний у межах мережі LAZ у США. Як повідомляє Electrek, технологія SmartPower в реальному часі регулює потужність заряджання залежно від потреб автомобілів та доступної для об’єкта електричної потужності.

За заявою компаній, такий підхід може дати змогу встановити до п’яти разів більше зарядних портів за тієї самої потужності. Система розподіляє енергію між автомобілями відповідно до зміни попиту, що, за оцінкою компаній, може зменшити потребу у дорогому оновленні електричної інфраструктури будівель.

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Мережа в Північній Америці

LAZ Parking керує приблизно 2,1 млн паркувальних місць на 5 700 локаціях у США та Канаді. EverCharge є дочірньою компанією indiGOtech, також відомої як GO, та вже експлуатує понад 10 000 зарядних портів у більш ніж 1 000 багатоквартирних будинків і кондомініумів. Компанія обслуговує понад 50 000 зареєстрованих водіїв.

У LAZ заявили, що партнерство розширює її зарядну мережу в Північній Америці до 25 000 портів. Для розгортання застосовуватимуть зарядні пристрої EverCharge EVO3 другого рівня. Водночас компанії не повідомили тарифів для мешканців і не назвали перших об’єктів, де встановлять обладнання. Також вони планують вивчити заряджання та заміну батарей для комерційних автопарків, сервісів перевезень і служб доставки.

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