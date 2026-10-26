Електричний кросовер Lexus RZ 2027 модельного року надійде до дилерських центрів на початку 2027 року. Початкова версія RZ 350e коштуватиме $47 495 з урахуванням доставки та матиме заявлений запас ходу до 301 милі, або приблизно 484 км, повідомляє Electrek.

Три силові установки

Базова RZ 350e оснащується батареєю ємністю 79,6 кВт·год і переднім електромотором потужністю 221 к. с. Повнопривідна RZ 450e AWD із додатковим заднім мотором та системою DIRECT4 має сукупну потужність 308 к. с. Її стартова ціна становить $50 995, а запас ходу — 260 миль.

Найдорожчою в лінійці стане RZ 550e F Sport AWD за $58 770. Сукупна потужність її повнопривідної установки становить 402 к. с., а розгін від 0 до 60 миль за годину, за даними Lexus, займає 4,2 секунди. У комплектації F Sport також уперше запропонують систему M Mode, яка імітує відчуття від восьмиступеневої механічної коробки передач.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заряджання та оснащення

Усі версії RZ отримають вбудований зарядний порт NACS з боку пасажира, що дає змогу користуватися станціями Tesla Supercharger без окремого адаптера. Заряджання батареї з 10% до 80% має тривати близько 30 хвилин.

Стандартне оснащення включатиме підігрів керма, підігрів і вентиляцію передніх сидінь, а також мультимедійну систему Lexus Interface з 14-дюймовим навігаційним дисплеєм, бездротовими Apple CarPlay та Android Auto. Для версій Luxury і F Sport передбачено оздоблення сидінь Ultrasuede, тоді як стандартні версії отримають сидіння з матеріалом NuLuxe.

До вересня Lexus продав понад 10 тисяч кросоверів RZ — на 91% більше, ніж 5 340 автомобілів за той самий період роком раніше.

Читай нас у