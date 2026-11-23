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Tesla планує розробити повністю автономну версію Model Y, розраховану на шість або сім пасажирів. Про це Ілон Маск заявив на саміті New York Times DealBook Summit, назвавши новинку «сімейним варіантом».

Маск сказав, що це буде доповнення до двомісного Cybercab. Ідея полягає в безпілотному перевезенні груп, занадто великих для роботаксі Tesla.

«Нам все ще потрібні автономні транспортні засоби, якщо у вас 4 чи 6 осіб, або ціла сім'я», — сказав Маск на саміті, описуючи варіант Model Y, побудований для групових поїздок. Він не оголосив точну назву транспортного засобу, не назвав ціну та дату запуску.

Така нечіткість не є випадковістю прямого ефіру. Справа в тому, що наразі немає ніякого виробничого майданчика, жодної заявки до регуляторних органів, жодних ознак того, що Tesla взагалі почала його будівництво. Маск все ж таки назвав одну цифру. Він сказав, що Cybercab, існуюче роботаксі Tesla без керма, яке вже працює в Остіні, має забензпечити близько 90 відсотків пасажирських перевезень. Більша Model Y впорається з рештою для сімей та більших груп, які двомісний автомобіль не може прийняти.

Чи продаватиме Tesla цей автомобіль споживачам, чи збереже його у власному парку роботаксі, наразі незрозуміло. Ілон Маск не уточнив цей нюанс.

Сьогодні роботаксі Tesla працюють на звичайних Model Y з кермом і педалями. Ці моделі Y перевозять до чотирьох пасажирів, що є межею, яку перевищить запропонована шести- або семимісна версія. При цьому Cybercab знаходиться на іншому кінці цього діапазону з двома сидіннями, без ручного керування та нещодавно розгорнутим в Остіні.

Споживчий попит на автомобіль без будь-якого ручного керування залишається низьким. Дослідження автономних транспортних засобів, проведене Cox Automotive у 2026 році, показало, що лише 10 відсотків споживачів у США віддають перевагу повністю безпілотним автомобілям 5-го рівня, порівняно з 17 відсотками, коли компанія вперше запитала про це у 2016 році.

Найпопулярнішим вибором був 4-й рівень, повна автономія з можливістю участі людини, який обрали 28 відсотків респондентів. Лише 38 відсотків сказали, що почувалися б безпечно в автомобілі 5-го рівня, тоді як 87 відсотків обрали сучасний автомобіль з базовими допоміжними системами для водія.

Джерело: Motor1

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