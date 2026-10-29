Mazda прибере Skyactiv-X з Mazda3 у Європі та Британії — Motor1

Mazda припинить пропонувати двигун Skyactiv-X для моделі Mazda3 у Великій Британії та країнах Європи. У новому модельному році покупцям Mazda3 буде доступний лише 2,5-літровий Skyactiv-G, який можна поєднати з механічною або автоматичною коробкою передач. Як повідомляє Motor1, Skyactiv-X поки залишиться в лінійці кросовера CX-30.

Технологія компресійного займання

Mazda представила Skyactiv-X у 2019 році для Mazda3 та CX-30 на окремих ринках. У США цей двигун не продавався. Агрегат використовує технологію гомогенного займання від стиснення — HCCI, що поєднує принципи роботи бензинових і дизельних двигунів.

Особливістю розробки Mazda стала система Spark Controlled Compression Ignition, або SPCCI. Двигун працює на дуже збідненій паливно-повітряній суміші. Наприкінці такту стиснення система впорскує невелику кількість пального, утворюючи біля свічки запалювання більш збагачену суміш. Іскра запалює її, після чого різке зростання тиску й температури спричиняє займання збідненої суміші в камері згоряння.

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Така технологія дала змогу створити потужніший та ефективніший двигун, однак Skyactiv-X не набув широкого поширення. Над HCCI-двигунами також працювали Ford, General Motors і Honda, але їхні прототипи не дійшли до серійного виробництва.

Гібрид Skyactiv-Z

Mazda розробляє гібридну силову установку Skyactiv-Z, яка має замінити нинішню лінійку малолітражних двигунів компанії. Вона поєднає новий 2,5-літровий чотирициліндровий мотор із гібридною системою власної розробки Mazda.

Дебют Skyactiv-Z заплановано на новому кросовері CX-5 до кінця наступного року. У новій установці Mazda планує розвивати технологію SPCCI для роботи на ще більш збіднених сумішах. Також гібрид отримає теплоізоляційну технологію, яка перетворюватиме тепло, що виходить із двигуна, на енергію.

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