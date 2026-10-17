Mercedes-AMG представив GT SUV потужністю 1153 кінських сил — Motor1

Mercedes-AMG представив повнорозмірний електричний GT SUV, який на старті продажів пропонуватимуть у трьох версіях: GT53 SUV, GT55 SUV і флагманській GT63 SUV. Найпотужніша модифікація GT63 матиме пікову віддачу 1153 кінські сили та розганятиметься від 0 до 60 миль на годину за 2,6 секунди. Як повідомляє Motor1, це перший повнорозмірний SUV, який AMG повністю розробила власними силами.

Три версії та до трьох електромоторів

GT55 і GT63 оснащені трьома електромоторами: одним на передній осі та двома на задній. Передній двигун може відключатися для економії енергії та підключатися за потреби у додатковій потужності або зчепленні з дорогою. Обидві версії мають постійну потужність 711 кінських сил, тоді як їхня пікова віддача становить відповідно 805 і 1153 кінські сили.

Базовий GT53 отримав два електромотори — по одному на кожній осі — і двоступеневу трансмісію на задній осі. Його пікова потужність становить 536 кінських сил, а прискорення до 60 миль на годину займає 4,1 секунди. Усі модифікації оснащені повним приводом AMG Performance 4MATIC+, а GT55 і GT63 також можуть розподіляти тягу між окремими задніми колесами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

800-вольтова система та швидке заряджання

Електричний SUV використовує 800-вольтову архітектуру. GT53 має батарею ємністю 106 кВт·год, а GT55 і GT63 — по 128 кВт·год. Максимальна потужність заряджання постійним струмом для GT53 заявлена на рівні до 600 кВт, для двох старших версій — до 710 кВт.

За даними Mercedes, GT53 за 10 хвилин заряджання може поповнити запас ходу до 236 миль за циклом WLTP. Для GT55 і GT63 цей показник сягає до 280 миль. Очікуваний запас ходу GT63 за WLTP залежно від конфігурації становить приблизно від 385 до 435 миль.

GT63 стандартно отримає підвіску AMG Active Ride Control+ з гідравлічними амортизаторами та регульованими пневматичними пружинами. У салоні передбачено 10,2-дюймову цифрову панель приладів, 14-дюймовий центральний дисплей і опційний 14-дюймовий екран для переднього пасажира. Продажі моделі у США очікуються влітку 2027 року.

Читай нас у