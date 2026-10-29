Mercedes представить перший електричний E-Class у 2027 році — Motor1

Mercedes-Benz готує перший повністю електричний E-Class, який має замінити седан EQE. Світова прем’єра нової моделі відбудеться у 2027 році, повідомляє Motor1 з посиланням на заяву генерального директора компанії Оли Келленіуса під час презентації фінансових результатів за третій квартал 2026 року.

Окрема платформа для електромобіля

За словами Келленіуса, електричний E-Class розробляють майже три роки фактично з нуля. Хоча автомобіль матиме спільну назву з версією E-Class із двигунами внутрішнього згоряння, він отримає спеціалізовану платформу для електромобілів.

Керівник Mercedes-Benz заявив, що під час створення моделі враховували технології, дизайн, простір салону, безпеку, якість і характеристики керування. Наразі прототипи проходять фінальні випробування перед дебютом.

Дизайн і версія для Китаю

За даними видання, камуфльовані прототипи нового електричного седана мають традиційніші пропорції, ніж EQE, дизайн якого значною мірою визначали аеродинамічні рішення. Очікується, що електричний E-Class матиме спільні риси з оновленою версією E-Class із двигунами внутрішнього згоряння, яку також планують представити наступного року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Mercedes-Benz продовжує уніфікувати дизайн і назви моделей із різними типами силових установок. Такий підхід уже застосовують для CLA, GLA, GLB, GLC та C-Class.

Окремо Келленіус розповів про електричний E-Class для Китаю. За його словами, для автомобілів китайського виробництва Mercedes-Benz планує закуповувати майже всі компоненти в Китаї. Запуск цієї моделі на китайському ринку запланований на другу половину 2027 року.

У США Mercedes-Benz припиняє продаж седана EQE з 2027 модельного року. Новий електричний E-Class має зайняти його місце у модельній лінійці марки.

Читай нас у