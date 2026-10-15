Мерц і Макрон, за даними медіа, погодили зміни до правил ЄС для авто — Anadolu Agency

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон, за даними медіа, погодили масштабну реформу автомобільної політики ЄС. Як повідомляє Anadolu Agency, обидві країни мають намір просувати нові правила в Раді Європейського Союзу.

Послаблення правил після 2035 року

Згідно з планом, з 2035 року зберігатиметься ціль зі скорочення викидів вуглекислого газу на 90%. Водночас виробників більше не зобов'язуватимуть компенсувати решту 10% за допомогою кліматично нейтрального пального або низьковуглецевої сталі.

Виробники зможуть і надалі продавати автомобілі з бензиновими або дизельними двигунами, якщо їхні викиди відповідатимуть установленому ліміту. Автомобілі, що працюють лише на відновлюваному паливі, вважатимуться безвикидними, якщо технічні обмеження унеможливлюють використання викопного пального.

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Компаніям також планують надати більшу гнучкість для виконання кліматичних цілей: перевищення показників у 2030 році можна буде компенсувати скороченням викидів у 2031-му, а кредити на викиди вуглекислого газу накопичувати вже з 2029 року. Для плагін-гібридів розрахунок викидів парникових газів має бути сприятливішим, ніж передбачала Єврокомісія.

Вимоги до виробництва в Європі

За повідомленнями медіа, Макрон домігся жорсткіших вимог щодо виробництва в ЄС. Стимули для купівлі та державні контракти мають надавати лише для автомобілів, виготовлених у Європі. Крім того, дедалі більша частка батарей і ключових компонентів транспортних засобів повинна вироблятися в Європі, а державні субсидії мають насамперед спрямовуватися на європейське автомобільне виробництво.

За даними Handelsblatt, Мерц також домігся скасування обов'язкових квот для країн-членів ЄС на електрифікацію великих корпоративних автопарків. Британські автомобілі можуть вважати європейськими, якщо Велика Британія узгодить свої заходи торговельного захисту зі стандартами ЄС.

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