Міністерка транспорту Регев не виконала 8 обіцянок в Ізраїлі — Jerusalem Post

В Ізраїлі станом на жовтень 2026 року не реалізували вісім ключових транспортних ініціатив, які в різний час анонсувала міністерка транспорту та безпеки дорожнього руху Мірі Регев. Про це за підсумками перевірки обіцянок посадовиці повідомляє Jerusalem Post.

Видання зазначає, що у 2024 і 2025 роках кількість загиблих у ДТП в країні сягнула найвищого за два десятиліття рівня. У 2026 році було зафіксовано лише незначне зниження, яке Jerusalem Post пов'язує з різким падінням показника у березні, коли населення перебувало в укриттях під час операції Roaring Lion.

План без фінансування

Наприкінці 2025 року Європейська рада з безпеки транспорту призупинила участь Національного управління безпеки дорожнього руху Ізраїлю у програмі Road Safety Performance Index. Організація заявила, що дії чинного ізраїльського уряду не відповідають її фундаментальному зобов'язанню захищати життя. Міністерство транспорту Ізраїлю назвало це рішення політичним.

Урядовим рішенням №3491 від 16 листопада 2025 року в Ізраїлі затвердили національний план безпеки дорожнього руху на 2026–2030 роки. Він передбачав зниження рівня жертв ДТП на 25% упродовж п'яти років порівняно із середнім показником 2021–2025 років. Міністерство заявляло про виділення 350 млн шекелів на рік, однак станом на жовтень 2026-го кошти на виконання плану не перерахували.

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Нереалізовані транспортні зміни

Серед інших невиконаних ініціатив — легалізація райдшерингу, підвищення штрафів, зокрема за користування телефоном за кермом, а також скасування внутрішнього іспиту в автошколах. Заплановане на 18 червня 2026 року скасування такого іспиту відклали за день до набуття змінами чинності через протести інструкторів і технічні проблеми.

Також не була реалізована пропозиція скоротити мінімальну кількість уроків водіння перед складанням практичного іспиту — з 28 до 22 для автомобілів з автоматичною коробкою передач. Проти цього виступили асоціація Or Yarok, Європейська рада з безпеки транспорту та фахівці Національного управління безпеки дорожнього руху.

Не було схвалено й використання в Ізраїлі системи Full Self-Driving від Tesla: чинні правила все ще вимагають від водія тримати руки на кермі. Ініціатива дозволити ліцензованим гаражам проводити щорічний техогляд автомобілів залишається на етапі законодавчого розгляду. Не завершено й реформу Медичного інституту безпеки дорожнього руху, яка мала скоротити час очікування водіїв на медичні огляди.

Міністерський комітет з безпеки дорожнього руху, створення якого Регев оголосила у листопаді 2024 року, провів три засідання: у травні та жовтні 2025 року, а також у лютому 2026-го. За даними видання, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, призначений головою комітету, не відвідав жодного з них, а засідання не привели до суттєвих рішень у сфері безпеки на дорогах.

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