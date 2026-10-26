Mitsubishi представить позашляховий Outlander Diamond Trail на SEMA — Motor1

Mitsubishi 3 листопада 2026 року представить на виставці SEMA у Лас-Вегасі, США, Outlander Diamond Trail Edition 2028 модельного року — версію трирядного кросовера, орієнтовану на рух бездоріжжям. Як повідомляє Motor1, це буде перша участь бренду з власним стендом на SEMA з 2012 року.

Новинка отримає окремий режим Rock у системі повного приводу Super All-Wheel Control. У Mitsubishi заявили, що він використовує швидше керування гальмами для обмеження пробуксовування коліс на сипучому та нерівному покритті. Після активації режиму на панелі приладів відображатимуться кут повороту керма, пробуксовування кожного колеса та втручання системи контролю тяги.

Режим для складного покриття

У режимі Rock система кругового огляду Multi-View Camera System працюватиме на швидкості до 18,6 милі на годину, тоді як у стандартного Outlander її робота припиняється на 6,2 милі на годину. Також автоматично активуватиметься система допомоги під час спуску зі схилу Hill Descent Control.

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Компанія називає Diamond Trail Edition найпідготовленішим до бездоріжжя Outlander із тих, які вона створювала. Модель матиме спеціальне оздоблення салону, а також ексклюзивний для цієї версії колір кузова Trail Green Metallic.

Нові бампери та позашляхові шини

Передній і задній бампери переробили, щоб поліпшити геометричну прохідність: кут в'їзду зріс із 18,3 до 20,5 градуса, а кут з'їзду — з 22,2 до 23,1 градуса. Кросовер також оснастять вседорожніми шинами розмірності 265/65 R18.

На стенді Mitsubishi покажуть три автомобілі Outlander Diamond Trail Edition: один без додаткових модифікацій і два доопрацьовані екземпляри, що демонструватимуть можливості доопрацювання моделі. Усього експозиція марки складатиметься із шести автомобілів і стане найбільшою присутністю Mitsubishi на SEMA за понад десятиліття. Ціни та дату початку продажів компанія поки не оголосила.

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