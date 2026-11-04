На A2 у Польщі планують найдовший у країні контроль середньої швидкості — RMF24

На автомагістралі A2 між Лодзем і Варшавою в Польщі під час реконструкції планують запровадити контроль середньої швидкості на двох ділянках. Найдовший відрізок — 48 кілометрів між транспортними вузлами Скерневиці та Прушкув — може стати рекордним для країни, повідомляє RMF24.

Контроль на двох ділянках

Перший відрізок системи контролю матиме 30 кілометрів і пролягатиме між вузлом Лодзь-Північ та Скерневицями. Камери контролюватимуть рух як під час дорожніх робіт, так і на фрагментах, де в конкретний момент роботи не проводитимуться.

За розрахунками, проїзд 48 кілометрів зі швидкістю 70 км/год триватиме приблизно 41 хвилину. Система визначатиме середню швидкість автомобіля на всій контрольованій ділянці, а не лише біля камер.

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Реконструкція до 2028 року

Реконструкція A2 передбачає розширення 89 із 92 кілометрів дороги. Між Стрикувом і Гродзиськом-Мазовецьким мають облаштувати по три смуги руху в кожному напрямку, а на відрізку Прушкув—Варшава — по чотири. На решті ділянок запланували комплексну заміну дорожнього покриття.

На період робіт проїжджі частини звузять і відокремлять від будмайданчика бетонними бар’єрами. Для руху залишатимуть по дві смуги в кожному напрямку, однак можливі затори, зокрема в години пік і під час повернення водіїв у вихідні. За даними Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей Польщі, перші відрізки планують відкрити наприкінці 2027 року, а роботи між вузлом Лодзь-Північ і Ловичем мають завершити у квітні 2028 року.

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