У США Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) відкрило справу DP26010 для розгляду петиції щодо можливого перевищення швидкості роботаксі Tesla в активних шкільних зонах. Звернення стосується роботаксі 2026 модельного року з увімкненою системою автоматизованого керування Tesla Automated Driving System.

Як повідомляє Electrek, петиція надійшла до регулятора 23 вересня, а Офіс розслідування дефектів NHTSA відкрив відповідну справу 9 жовтня. Це ще не формальне розслідування: агентство має вирішити, чи є підстави його починати.

Відео та повідомлення про інциденти

Доказова база у зверненні складається з трьох відео із соціальних мереж, на які посилається заявник, а також чотирьох інцидентів, зазначених у підрахунку NHTSA. У матеріалах не йдеться про аварії, травмованих чи загиблих.

Федеральні правила дають NHTSA 120 днів від отримання петиції, щоб її задовольнити або відхилити. За розрахунком видання, крайній термін для рішення припадає приблизно на 21 січня 2027 року. Якщо петицію задовольнять, агентство розпочне офіційне розслідування дефекту, яке потенційно може завершитися відкликанням автомобілів.

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Оцінка парку роботаксі

NHTSA оцінює парк роботаксі Tesla, на який поширюється звернення, приблизно у 1 000 машин Model Y та Cybercab. Tesla не розкриває кількість роботаксі, що експлуатуються компанією, а регулятор назвав свою цифру оцінкою.

Раніше питання швидкості вже виникало щодо програмного забезпечення Tesla: відео із запуску сервісу роботаксі в Остіні в червні 2025 року показували автомобілі, які рухалися швидше за встановлене обмеження. Тоді NHTSA заявляло, що контактує з Tesla з цього приводу.

Інші дії регулятора

У жовтні 2025 року NHTSA також розпочало інше розслідування стосовно Full Self-Driving через можливі порушення правил дорожнього руху, зокрема проїзд на червоне світло та рух не тією смугою. Окремо агентство вимагало від Tesla під присягою пояснити, як Cybercab без педалей і керма відповідає федеральним стандартам безпеки.

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