NHTSA у США планує оновити правила для фар, щоб зменшити засліплення — Motor1

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) планує модернізувати Федеральний стандарт безпеки транспортних засобів №108, який регулює автомобільне освітлення. Відомство має намір спростити застосування автовиробниками нових технологій та водночас розв’язати проблему засліплення фарами зустрічного транспорту, повідомляє Motor1.

Перевірять яскравість, висоту та напрямок світла

NHTSA вивчатиме, як сучасні системи освітлення впливають на засліплення водіїв, а також оцінить висоту встановлення фар і напрямок світлового пучка. У відомстві наголошують, що йдеться не лише про надмірну яскравість: на видимість впливають також положення та налаштування фар.

Світлодіодні фари можуть давати значно більше світла, ніж поширені раніше галогенні. Водночас зростання популярності високих автомобілів означає, що їхні фари можуть бути спрямовані майже прямо в очі водіям нижчих машин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нові технології та міжнародні стандарти

Перегляд правил охопить світлодіодні системи, датчики сутінків, автоматичне дальнє світло та змінні джерела світла. NHTSA також планує оновити процедури тестування пластикової оптики й змінних лінз та розглянути можливість узгодження американських вимог із міжнародними стандартами.

У 2022 році NHTSA вже змінило стандарт, дозволивши системи адаптивного світлового пучка. На відміну від звичайного автоматичного перемикання між ближнім і дальнім світлом, такі фари можуть вибірково затемнювати частину пучка, щоб не освітлювати інших учасників руху, зберігаючи додаткове освітлення в інших зонах.

За даними Страхового інституту дорожньої безпеки, федеральні вимоги щодо мінімальної та максимальної яскравості фар принципово не змінювалися з 1997 року. NHTSA проведе переговорний нормотворчий процес — уперше більш як за чверть століття. Міністр транспорту Шон Даффі призначить до 18 представників виробників освітлення, автомобільних асоціацій, організацій безпеки, дослідницьких та інженерних установ. Коментарі громадськості й заявки на участь у комітеті прийматимуть до 9 листопада.

Читай нас у