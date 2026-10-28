Німеччина та Франція погодили можливий виняток для Британії та Норвегії — Deutsche Welle

Німеччина та Франція раніше цього місяця досягли компромісу щодо запропонованого Євросоюзом Industrial Accelerator Act (IAA). Він може дозволити постачальникам із країн поза ЄС, зокрема Великої Британії та Норвегії, претендувати на статус європейського походження. Ініціатива має на меті модернізувати європейські автозаводи та надавати субсидії лише автомобілям, виробленим у Європі, повідомляє Deutsche Welle.

Туреччина, Марокко, Японія та Південна Корея занепокоєні можливим впливом правил на свої автомобільні галузі. Водночас пропозиції ще мають подолати законодавчі бар’єри в Брюсселі, перш ніж можуть стати законом.

Вимоги до походження компонентів

Проєкт акта передбачає, що 70% загальної вартості компонентів автомобіля, без урахування батареї, мають бути вироблені в Європі. Початкова пропозиція стосується лише акумуляторних електромобілів, гібридів із можливістю заряджання від мережі та моделей на паливних елементах. Минулого року такі авто становили 27% усіх нових реєстрацій автомобілів у ЄС.

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За оновленим франко-німецьким планом правила також можуть поширити на частину гібридів без заряджання від мережі, а також на бензинові й дизельні автомобілі, які зможуть продавати після 2035 року. Дослідник Французького національного центру наукових досліджень Томмазо Парді зазначив, що в середньому європейському електромобілі без батареї приблизно 83% компонентів уже походять із Європи.

Ризики для партнерів ЄС

Голова Фонду економічного розвитку Туреччини Айхан Зейтіноглу заявив, що обмеження доступу до схеми може завдати значної шкоди турецькому експорту до ЄС. За його словами, 73% загального автомобільного експорту Туреччини спрямовується до Євросоюзу. Турецька асоціація автомобільних експортерів OIB оцінила поставки до ЄС минулого року в 30,1 млрд доларів, або 26,8 млрд євро.

Європейська асоціація автомобільних постачальників CLEPA, навпаки, закликає посилити вимоги. Її генеральний секретар Бенджамін Крігер заявив, що без кращого захисту виробників у регіоні до 2035 року можуть бути втрачені до 650 тисяч робочих місць. Він запропонував механізм приєднання для партнерів, які відповідатимуть критеріям регуляторної сумісності, соціальних та екологічних стандартів, взаємності й верховенства права.

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