Nio здійснила 1,19 млн замін батарей у Китаї за тиждень — Electrek

Китайська компанія Nio здійснила 1 192 221 заміну батарей для клієнтів на 4 100 станціях у Китаї з 1 до 7 жовтня. Як повідомляє Electrek, цей показник зафіксували під час святкування Національного дня КНР.

Середній добовий показник зріс

Середня добова кількість замін батарей протягом святкового тижня була майже на 22% вищою, ніж за аналогічний період попереднього року. Ці дані наведено у звіті про заряджання та заміну батарей за святковий період.

За тиждень для поїздок електромобілями використали понад 24,83 млн кВт·год електроенергії. Значна частина попиту на послугу припала на мандрівників, які користувалися автомагістралями.

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Заміна батареї на станції

На станції заміни батарей водій заїжджає до спеціального боксу, де розряджену батарею замінюють на повністю заряджену. За даними видання, процедура триває від трьох до п’яти хвилин.

В один із днів святкового тижня послугою скористалися близько 175 тисяч користувачів. Раніше цього року Nio також повідомляла про рекордні добові показники заміни батарей під час святкування китайського Нового року.

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