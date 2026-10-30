Nissan представила у США Rogue Hybrid 2027 із серійною гібридною системою — Ars Technica

У США Nissan представила Rogue Hybrid 2027 модельного року — гібридну версію свого кросовера Rogue. Автомобіль отримав систему e-Power, за якої бензиновий двигун не має прямого механічного зв’язку з колесами, а працює генератором для тягової батареї та електромоторів. Про це повідомляє Ars Technica.

Двигун працює генератором

Під капотом Rogue Hybrid встановлено 1,5-літровий трициліндровий турбодвигун із прямим упорскуванням потужністю 148 к. с. (110 кВт). Він заряджає літій-іонну тягову батарею ємністю 1,67 кВт·год, оптимізовану для швидкого заряджання та віддачі енергії. Nissan заявляє, що теплова ефективність двигуна становить 42%.

Передній електромотор розвиває 202 к. с. (150 кВт) і 330 Нм крутного моменту, задній — 134 к. с. (100 кВт) та 195 Нм. Сукупна потужність силової установки обмежена на рівні 225 к. с. (168 кВт). Під час уповільнення електромотори рекуперують енергію та повертають її до батареї.

У Nissan зазначили, що система e-Power продається в Японії вже десять років, а кількість автомобілів із нею перевищила 1,4 млн. Для Rogue Hybrid її переналаштували з урахуванням інтенсивніших прискорень і більших автомобілів на американських дорогах.

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Витрата пального та комплектації

Версія Rogue Hybrid SR, яку випробувало видання, має заявлену витрату пального 5,7 л на 100 км у місті, 6,5 л на трасі та 6,2 л у змішаному циклі. Розгін до 97 км/год займає 6,4 секунди. Кросовер також отримав режим керування однією педаллю e-Pedal, що посилює рекуперативне гальмування.

На старті продажів Nissan запропонує Rogue Hybrid у комплектації SR з пакетом Tech за $41 490. У січні модельна лінійка має поповнитися версією SV вартістю $35 490 та Platinum за $43 490. У комплектації Tech передбачено 14,3-дюймовий дисплей мультимедійної системи на Android Automotive OS; базова система має екран діагоналлю 12,3 дюйма. Бездротові Android Auto та Apple CarPlay доступні для обох варіантів.

Об’єм багажного відділення становить 974 л із піднятими задніми сидіннями та 1866 л зі складеними. За даними Ars Technica, звичайну негібридну версію Rogue Nissan планує запропонувати лише з 2028 модельного року.

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