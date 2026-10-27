Номерний знак CC44 у Дубаї продали за 6,72 млн дирхамів — The National

На аукціоні в Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати, номерний знак CC44 продали за 6,72 млн дирхамів, або приблизно $1,8 млн. Це була найвища ставка на торгах, де продали 60 рідкісних автомобільних номерних знаків.

Найдорожчі лоти вечора

Аукціон провело Управління доріг і транспорту Дубая в готелі Hilton Dubai Al Habtoor City. Як повідомляє The National, сукупний виторг торгів сягнув 65,7 млн дирхамів.

Другим за вартістю лотом став знак BB18, за який заплатили 6,6 млн дирхамів. Номер BB80 продали за 5,9 млн дирхамів, а BB117 — за 1 млн дирхамів. Це був 121-й відкритий аукціон, організований Управлінням доріг і транспорту Дубая. На ньому пропонували тризначні, чотиризначні та п’ятизначні комбінації в серіях AA, BB, CC, H, U, V, W, X, Y та Z.

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Ринок престижних номерів

У квітні 2023 року на благодійному аукціоні для кампанії One Billion Meals номерний знак 7 у Дубаї продали за рекордні 55 млн дирхамів. Ця ставка перевищила попередній рекорд, встановлений 2008 року, коли бізнесмен Саїд Аль-Хурі придбав номер 1 в Абу-Дабі за 50 млн дирхамів на благодійному аукціоні.

За даними аналітиків застосунку Mazal, дубайський ринок приватних номерних знаків зростає приблизно на 20% щороку. За останні три роки обсяг операцій на цьому ринку становив 1,7 млрд дирхамів. Mazal має працювати як онлайн-майданчик із механізмом умовного зберігання коштів: гроші покупця утримуватимуть до підтвердження переходу права власності на номерний знак.

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