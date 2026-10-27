Нові китайські авто знижують ціни на вторинному ринку ПАР — TimesLIVE

У ПАР доступні за ціною нові автомобілі китайських та індійських виробників тиснуть на вартість уживаних машин. Через це частині власників складніше обміняти автомобіль, не доплативши за кредитом: запропонована дилером ціна може бути нижчою за непогашений залишок позики. Про це повідомляє TimesLIVE з посиланням на автодилера Combined Motor Holdings.

Падіння продажів уживаних авто

Combined Motor Holdings, що представляє через дилерську мережу в ПАР 31 автомобільний бренд, зокрема китайські та індійські марки, повідомила про скорочення продажів уживаних автомобілів у штуках на 10%. Валова маржа в цьому сегменті зменшилася на 4,7%.

Компанія зазначила, що власників здивувало різке знецінення деяких китайських та інших азійських моделей, які чотири-п’ять років тому продавали зі знижками. Частина покупців змушена довше користуватися автомобілями, очікуючи, доки оцінка при обміні зрівняється із залишком боргу перед банком.

Не всі моделі втрачають ціну однаково

Водночас дані не підтверджують твердження, що всі китайські автомобілі знецінюються швидше за традиційних конкурентів. За даними TransUnion, Chery Tiggo 4 Pro втратила 27,1% вартості за три роки, тоді як Kia Sonet — 20,5%. Haval Jolion за той самий період подешевшала на 25,4%, а Volkswagen T-Cross — на 21,7%.

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Інші дослідження Cars.co.za, Business Day та AutoTrader показували, що залишкова вартість окремих популярних китайських моделей може відповідати показникам усталених брендів або перевищувати їх.

Роль кредитних умов

Найбільший тиск на вторинний ринок створює поява дедалі більшої кількості доступних нових машин: покупці мають менше стимулів платити відносно високі суми за авто з пробігом. Частка китайських брендів на ринку нових легкових автомобілів ПАР у 2025 році зросла до 16,8% проти 11,2% роком раніше.

На ситуацію також впливають умови фінансування. Позики з великою фінальною виплатою зменшують щомісячний платіж, але залишають значну суму наприкінці строку. Якщо ціна автомобіля при обміні не покриває борг, власник має доплатити, рефінансувати фінальний платіж або залишити авто собі. У ПАР максимальний строк автокредиту зріс із 72 до 96 місяців, а 96-місячні договори у липні 2025 року становили 10% усіх угод з автокредитування.

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