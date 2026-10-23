Новий Hyundai Tucson зібрав 15 045 передзамовлень за перший день — Motor1

Новий Hyundai Tucson зібрав 15 045 передзамовлень у перший день після відкриття замовлень, перевищивши результат моделі четвертого покоління 2020 року, яка тоді отримала 10 842 заявки. Про це з посиланням на The Korean Car Blog повідомляє Motor1.

Найпопулярнішою стала флагманська комплектація: на неї припало 44% передзамовлень. Частка базової версії становила 33% заявок.

Новий дизайн і більші габарити

Hyundai Tucson п'ятого покоління отримав радикально оновлену зовнішність із гострими кутами кузова. Кросовер став довшим на 2,3 дюйма, ширшим на 1,57 дюйма та вищим на 0,8 дюйма порівняно з попередньою моделлю. За даними Motor1, це має збільшити простір для пасажирів у салоні.

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Усередині передбачена нова інформаційно-розважальна система Pleos із дисплеєм діагоналлю до 17 дюймів. Водночас Hyundai залишила фізичні елементи керування. Над передньою панеллю розташований дисплей водія діагоналлю 9,9 дюйма, який краще відповідає лінії огляду водія.

Три силові установки

Для Tucson запропонують три варіанти силових агрегатів: бензиновий 1,6-літровий турбодвигун потужністю 184 к. с., гібрид із віддачею 233 к. с. та плагін-гібрид потужністю 288 к. с. Для останнього заявлений орієнтовний запас ходу на електротязі до 50 миль.

Продажі Hyundai Tucson п'ятого покоління мають розпочатися наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Ціни компанія планує оголосити ближче до старту продажів. Водночас реалізація Tucson четвертого покоління цього року зросла на 10% — до 181 687 автомобілів, а в третьому кварталі збільшилася на 32%.

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