Очільник Volkswagen Блуме підтримав правила ЄС Made in Europe — The Guardian

У Парижі, Франція, очільник Volkswagen Олівер Блуме підтримав запропоновані Євросоюзом правила Made in Europe, покликані посилити позиції європейської промисловості в конкуренції з китайськими виробниками. Як повідомляє The Guardian, він заявив, що такі правила мають винагороджувати реальне створення доданої вартості в Європі.

Умови для субсидій і закупівель

Ініціатива, офіційно названа Industrial Accelerator Act, передбачає обмеження субсидій і державних закупівель продукцією, для якої значна частка матеріалів і виробництва припадає на ЄС. За задумом Євросоюзу, правила мають стати відповіддю на швидке зростання китайських брендів на європейському автомобільному ринку та в інших важливих виробничих секторах.

Блуме зазначив, що європейські автовиробники перебувають під значним конкурентним тиском. Серед викликів він назвав високі ціни на енергію, нижчий попит через високу інфляцію, потребу швидше розробляти автомобілі та інтенсивну конкуренцію з боку Китаю.

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Позиція Volkswagen

За словами Блуме, німецькі автовиробники готові конкурувати з китайськими компаніями, але бізнес, який інвестує та розробляє продукцію в Європі, має отримувати чіткі переваги. Він також сказав, що компанії, які продають продукцію на європейському ринку, повинні конкурувати за зіставних умов і створювати робочі місця та додану вартість у Європі.

Volkswagen є однією з європейських компаній, що найбільше постраждали від ситуації в галузі. Автоконцерн запустив програму трансформації, яка передбачає скорочення до 100 тисяч робочих місць. Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц пояснив скорочення потребою підвищити прибутковість і захистити позиції компанії на домашньому ринку.

Скорочення модельного ряду

Компанія також планує зменшити загальну кількість моделей у світі зі 150 до 75 у брендів, серед яких Volkswagen, Audi та Škoda. У концерні очікують, що це знизить складність виробництва й роботи дилерів, а також собівартість автомобілів. Volkswagen бере участь у Паризькому автосалоні вперше за 20 років. У неділю компанія представила серійну версію електричного ID. Tiguan — електричного варіанта свого найпопулярнішого сімейного позашляховика.

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